Copa América: El drama que vivió Renan Lodi tras su error ante Argentina en la final

Embed

El número 12 del Atlético de Madrid aseguró que, tras ese error que permitió a Ángel Di María marcar el único tanto de la final disputada el 10 de julio de 2021 en el Maracaná, llamó a un psicólogo que conocía de cuando era jugador del Athletico Paranaense.

"Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino del entrenamiento en Atlético de Madrid y me quería volver; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil", explicó el lateral izquierdo.

Embed

"Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estoy sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él", completó.

Embed

Por suerte, para la salud mental del defensor de 23 años, hoy Renan Lodi da por superada esa fase y asegura estar "muy feliz", gracias al momento que vive en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.