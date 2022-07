¿La tercera fue la vencida? No, parece que no... Por lo menos no para Darío Benedetto, el delantero de Boca que no pudo aprovechar una gran oportunidad para poner al Xeneize en ventaja ante Talleres, por el duelo correspondiente a la Fecha 8 de la Liga Profesional. El Pipa erró otro penal y van tres seguidos.