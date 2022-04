Despreciable momento en Brasil: un DT le dio un cabezazo a una jueza de línea 

El momento del cabezazo del DT de Ferroviaria a la jueza de línea

Embed

El rival sacó un comunicado durísimo en contra del DT agresor

El Nova Venecia, equipo que accedió a las semifinales tras la victoria ante Ferroviario, emitió un descargo sobre lo ocurrido en su cuenta oficial de Instagram: “No hay justificación para la agresión. Especialmente cuando se dirige cobardemente a una mujer. No importa si naciste en otro tiempo. No importa de dónde vienes. Se habla todo el día en la televisión, en Internet, donde quiera que vaya. Por lo tanto, creemos que la lucha contra la violencia contra las mujeres debe tratarse con mucha, mucha severidad”.

Por su parte, la Federación de Fútbol del Estado de Espíritu Santo informó en tanto que abrió una investigación y que aplicará las sanciones debidas con rigor.