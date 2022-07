El clásico rosarino tuvo un héroe de 18 años: la historia de Alejo Véliz

Lo hizo en febrero del 2021, en la Quinta División. Un mes le alcanzó para que lo suban a la Reserva. En la antesala de Primera, menos de veinte minutos le bastaron en su debut para convertir un hattrick y llevarse la primera pelota de su corta carrera. Debutó en la máxima categoría en la Copa Sudamericana, con tan solo 17 años y tuvo que esperar veinte partidos para gritar su primer gol...

Pero lo hizo en el clásico y eso no se lo olvidará nunca más.

Clásico rosarino: El cabezazo del pibe Veliz que le dio la venta a Rosario Central ante Newell's

El primer tiempo se moría y un centro desde la derecha cayó en el área leprosa. Ahí, apareado con los centrales visitantes Alejo Véliz saltó más que todos y con un cabezazo bien de goleador convirtió el único tanto del partido.

Embed

La emoción de Alejo Véliz tras darle el triunfo a Rosario Central en el clásico rosarino

"No tengo palabras para explicar lo que siento. Soñé toda la vida con este momento. Se me viene a la cabeza mi familia, mi abuelo, todos luchándola sin un peso, llevándome a todos lados para entrenar", se quebró el centrodelantero quien marcó este jueves su tercer tanto en Primera: "Gracias a Dios tuve esa fortuna. Me pasó todo muy rápido. Los momentos hay que aprovecharlos. Quiero aprovechar al 100%. Y también agradecerles a mis compañeros, a mi familia, viejo, vieja, novia. Y gracias a esta gente que hasta en los momentos más malos llenaron la cancha".