El curioso posteo de la esposa de Sebastián Battaglia tras la consagración de Boca

El autor de la parábola es Jorge Bucay y hace referencia al esfuerzo y la perseverancia para conseguir un objetivo. En la misma, dos ranas se encuentran atrapadas en una taza. Una de ellas decide no luchar por escapar y se ahoga, mientras que la otra sí trabaja para salir y lo termina logrando de una manera impensada.

El posteo de Betina Kazun con la fábula de "Las ranas en la crema"

LAS RANAS EN LA CREMA

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema.

Inmediatamente sintieron que se hundían, era imposible nadar en esa masa espesa como arenas movedizas.

Al principio las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil, solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse.

Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar.

Una de ellas dijo en voz alta: -”No puedo más. Es imposible salir de aquí, esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por este esfuerzo inútil”

Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez. Siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco.

La otra rana, quizás más persistente, o quizás más tozuda, se dijo: -”No hay caso! Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora”.

Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro. Horas y horas!

Y de pronto… de tanto patalear y agitar, agitar y patalear…La crema se transformó en manteca. La rana sorprendida dio un salto, y patinando llegó hasta el borde del pote….

Felicitaciones @sebabattaglia y cuerpo técnico, un ejemplo de lucha y perseverancia!! Frente a todos!”.