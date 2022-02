Néstor Pitana no dudó y cobró la falta a favor del equipo Tatengue. Gallardo y todo River estallaron de bronca por no considerar que haya sido foul del arquero Millonario. En las imágenes parece divisarse que Armani efectivamente toca la pelota y no era penal.

Mauro Luna Diale luego convirtió la falta en el único gol del partido y los dirigidos por Gustavo Munúa se quedaron con tres puntos claves en su debut en la Copa de la Liga Profesional.