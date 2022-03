El ex River que aseguró "¿Cómo le voy a cerrar la puerta a jugar en Boca?"

"El clic lo hice el año pasado al ver dónde estaba jugando. Sin desmerecer a nadie, yo sentía que no merecía estar ahí por mis condiciones. A todos la madurez no nos llega al mismo tiempo. Hoy siento que me encuentro en un buen momento profesional y personal", comenzó Andrade en la entrevista con el periodista Cesar Luis Merlo.

TomasAndrade.jpg

Sin embargo y pese a su "identificación con el club de Núñez", el mediocampista ofensivo aseguró que no tendría problema en ir a Boca. Y, en relación a si se pondría la azul y amarilla aseguró: "Como dije en su momento, no le cierro las puertas. Y menos ¡a un equipo tan grande como Boca!".

El delantero pasó por el fútbol de Brasil (Atlético Mineiro y Athletico Paranaense), luego volvió a Argentina para jugar en Argentinos Juniors, pasó por Sud América de Uruguay y actualmente juega en Audax Italiano de Chile.