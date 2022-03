El futbolista Marcelo Larrondo duró 19 días en un club de Chile y se fue por un insólito motivo

“Que bien le queda la verde a Marcelo Larrondo”, fue el mensaje que había publicado el club chileno en sus redes sociales el pasado 25 de febrero para anunciar la contratación del delantero nacido en Tunuyán (Mendoza).

En tanto, él expresó en su Instagram: "Muy contento de ser parte de @audaxoficial Vamos por un gran 2022".

Marcelo Larrondo jugó en La Fiorentina, el Torino, Tigre, Rosario Central y en 2016 fue fichado por River donde jugó pocos partidos y luego fue cedido a Defensa y Justicia. Sin embargo, en Chile no encontró casa y decidió pegar la vuelta.

“Fue más que nada un tema personal, él lamentablemente no pudo encontrar un lugar donde vivir”, contó el entrenador en diálogo con TNT Sports.

Luego, agregó: “Quería buscar una casa en Las Condes y estaba muy lejos del complejo de entrenamientos también, entonces se le complicó todo. Los tiempos que tenía presupuestado para acostumbrarse no fueron los óptimos y su familia tomó la decisión por lo mismo, como habían empezado los colegios no se vinieron y eso al final gatilló que Marcelo no siguiera con nosotros”.