El futuro de Ángel Di María: "Pasa por mi cabeza volver a..."

Por su parte, los hinchas de Rosario Central siguen esperando por Di María: "Me lo hacen sentir. Estoy en un buen momento y siento que estoy para seguir estando y disfrutando en Europa antes del Mundial. Pasa por mi cabeza volver a Central, es algo que siempre dije y quiero cumplir. Jugué muy poco allí, no tuve la posibilidad de poder disfrutar y dar el máximo. Sí, mucha gente me dice que soy un referente y que demostré que salí de ahí, pero quiero volver y demostrarlo", admitió.

Cuando le preguntaron si Qatar 2022 será su último compromiso con la Selección Argentina, Dí María expresó: "Ya lo dije varias veces. Seguiré peleando para poder estar y, si puedo, será lo último seguramente", confesó. ¿El motivo? "Logré lo que quería, me queda un pasito más, si se puede cumplir ese sueño. Pero creo que hay muchos jóvenes que quieren un lugar. Yo me siento que estoy para seguir, pero sería muy egoísta si no doy un paso al costado", detalló.

"Ya son muchos años, y un poco la familia te hace sentir eso de estar tanto tiempo lejos con los viajes. Uno ya con esta edad intenta pensar un poco en todo. Quizás si no hubiese ganado la Copa América o la Finalissima, pensaría de otra manera. Creo que es lo más correcto", concluyó.

Dónde jugará Ángel Di María después del Mundial de Qatar 2022

La idea del futbolista de la Selección Argentina es firmar ahora un contrato solo de un año para mantenerse a nivel top de cara a la cita mundialista. Al final de la próxima temporada, Fideo dejaría el fútbol europeo y para mediados de 2023 son dos las opciones: el gran sueño es Rosario Central, el club que lo vio nacer y del que es hincha, aunque también está latente la posibilidad de los Estados Unidos con la siempre tentadora MLS.

Actualmente, Di María tiene que pensar en su futuro inmediato y interés de Juventus tiene que ver con la salida de Paulo Dybala. La idea sería ofrecerle un contrato por una o dos temporadas, algo que el ex futbolista del PSG vería con buenos ojos.