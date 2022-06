El jugador que pertenece a Boca y llega a San Lorenzo

Ahora, solo resta que se realice la revisión médica y luego estaría en condiciones de firmar para convertirse en el primer refuerzo del Cuervo de Boedo en la Era del Gallego Insúa y jugar en la Liga Profesional.

La actualidad de Maroni: cómo le fue en Atlas

El ex Boca formó parte de un plantel histórico en el equipo mexicano, que logró el bicampeonato en la liga con el argentino Diego Cocca al mando de la dirección técnica. Sin embargo, no tuvo demasiada participación: disputó diez encuentros (tan solo uno de titular) y no registró goles.

En julio del año pasado, Maroni firmó un préstamo por un año con cargo y una opción de compra de 3.300.000 dólares con el equipo Rojinegro, que finalmente decidió no ejecutarla.