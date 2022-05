El Kun Agüero contó detalles inéditos de la arritmia que lo hizo dejar el fútbol

Embed

El ex Manchester City siguió con su relato: "Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia. El médico me hizo un chequeo y salió todo bien, pero a la semana siguiente me volvió a pasar en el estadio”.

El Kun Agüero y la durísima frase del día que se descompensó en el Camp Nou: "Pensé que me iba para arriba"

Aquel día ante el Alavés todo terminó en el minuto 37, cuando el Kun saltó a cabecear, luego se tomó el cuello y finalmente se tiró al césped. “Me empecé a sentir mal y le quise gritar al árbitro para que parase el partido, pero no me salía la voz. Ahí empecé marearme, así que agarré la mano de un defensa y le pedí que parara el partido. Después se me pasó el mareo y empezó la arritmia. Cuando paró, me llevaron al hospital y estuve tres días ingresado”, recordó.

Cuando el periodismo le consultó cómo se siente la arritmia, Agüero aseguró que su corazón latía extremadamente rápido y que esos segundos parecen varios minutos. Además reconoció que ese día, en la cancha del Barcelona, el miedo se apoderó de él: “ Estoy por morirme, la concha de la madre, pensé que me iba para arriba”.