Qué dijo el Kun Agüero

"Sabía una semana o 10 día antes me habían avisado que probablemente me tendría que retirar, pero no lo asumía y me venía preparando para ese momento. Cuando me dijeron que era el fin, que tenía que decirlo, me fui a Abu Dabi para distraerme un poco y el día de la despedida estaba tranquilo. Iba a decir lo que me pasó y lo que sentía. Estaba con Laporta antes de salir a la conferencia y cuando vi la escalera con mi silla me quebré y me puse a llorar. Me abracé a Laporta. Tenía que salir y no quería porque a mí me cuesta. No quería que me vieran llorando y me decía Laporta que tenía que salir a hablar. Empecé a pensar que tenía que estar relajado y me relajé", contó.