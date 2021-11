El presidente de Argentinos Juniors, en llamas por el gol anulado contra Boca

Qué dijo el presidente del gol anulado contra Boca

"Si es offside, es un offside de VAR y ayer no había. Que Reniero la toca no tengo dudas, porque al ver el efecto de la pelota se ve que cambia. No tengo dudas que el gol es lícito", apuntó el directivo en diálogo con el programa "Cómo te va", de radio Colonia.