Benzema, una de las grandes estrellas del fútbol mundial

Karim Benzema, delantero de 34 años, marcó el camino del Real Madrid a los títulos de la Liga española y de la Champions League. En ambos torneos fue el máximo goleador, con 27 y 15 tantos, respectivamente. Su nombre suena con insistencia para el próximo Balón de Oro, ¿pero se siente Benzema el mejor jugador del mundo actualmente?

“Yo no estoy en si soy el mejor o no. Cada año intento dar el máximo en este club, que para mí es el mejor del mundo. Mi nivel tiene que ir para arriba cada temporada. No sabría decir si soy el mejor, hay gente para decir eso. Yo solo estoy concentrado para ayudar al equipo al máximo”, dijo a la prensa internacional en la capital finlandesa.

“Es cierto que yo marqué más goles tras la salida de Cristiano Ronaldo. Cuando estaba él, yo estaba en otro tipo de juego. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo. Cuando él se fue llegó el momento para cambiar mi juego y mi ambición. Por el momento lo hago bien”, cerró.