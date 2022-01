Lionel Messi buscaba esta tarde ganar su segundo premio "The Best", el galardón que entrega la FIFA al mejor jugador de cada año. No conforme con el Balón de Oro entregado a fines del año pasado, la Pulga quería sumar otro galardón. El capitán argentino compitió en la terna con Mohamed Salah, figura de su seleccionado y Liverpool, y con Robert Lewandowski, ganador de la edición 2020 y goleador de Bayern Münich. Finalmente, el polaco se llevó el premio al Mejor Jugador de 2021.