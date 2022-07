Emotivo: el mensaje que le dedicó el piloto a Ricardo Gareca en su despedida de Perú

El mensaje de agradecimiento del piloto de avión que trasladó a Ricardo Gareca

“Nos dio devolvió la ilusión de volver a un Mundial después de 36 años, llevarnos a una final de la Copa América y romper rachas que eran casi imposibles. Muchas gracias, profe y acuérdese siempre que las puertas de nuestro Perú estarán abiertas para usted”, agregó el capitán.

El entrenador abordó un vuelo de regreso a Argentina el último miércoles. El DT se despidió del territorio peruano y, tras ser abordado por la prensa, señaló que se lleva de Perú “el mejor de los recuerdos. Muchas gracias por todo, un abrazo grande”.

El futuro de Ricardo Gareca: es candidato en Boca

El futuro del ‘Tigre’ aún es incierto. Si bien se habló de que Gareca es el principal candidato en Boca, el DT aseguró en la conferencia de prensa, aclaró que “en Argentina no tengo ningún ofrecimiento. En realidad, en estos momentos, no tengo ningún ofrecimiento de ningún lado. Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar”. ¿Mensaje para Juan Román Riquelme y Boca?