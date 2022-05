¿Escándalo en el PSG? Aseguran que Mbappé no querría la continuidad de uno de los referentes del equipo

image.png

Además, el diario afirma que la relación entre los delanteros no es la misma que al principio y que, a partir de la continuidad de Mbappé y su injerencia en la toma de decisiones del club, no se opondría a una eventual salida del delantero brasileño. "Ya no tienen mucho en común y el campeón mundial no duda, en privado, en burlarse de su compañero", asegura L´Equipe.