Escándalo en Santos: dos futbolistas dieron positivo por Covid-19 y podrían haber jugado contagiados ante Boca

Santos, durante el entretiempo

John y Wagner Leonardo, arquero titular y defensor suplente de Santos, respectivamente, permanecen aislados en el hotel de Buenos Aires luego de haber dado positivo de coronavirus y no haber podido regresar a Brasil junto a sus compañeros. Y en Boca hay preocupación ante la chance de que los futbolistas hayan jugado la semifinal ya contagiados.

Si bien trascendió que el Xeneize no hará ninguna presentación formal ante Conmebol -como sí lo hizo su rival con motivo del penal no cobrado durante el juego y la no utilización del VAR, hay un indicio para creer que el equipo brasileño tenía por lo menos alguna sospecha y es que el club solicitó a la Conmebol realizar el descanso del entretiempo en el campo de juego y no en el vestuario, algo que no ocurrió en ningún partido anterior.