Explota Boca: Riquelme tomó la decisión y sancionará a Darío Benedetto y Carlos Zambrano

Hugo Ibarra arma el equipo pensando en Rosario Central sin Darío Benedetto ni Carlos Zambrano

Esta tarde en la última práctica antes del juego de este miércoles contra Rosario Central en la Bombonera, por la fecha 14 de la Liga Profesional, Hugo Ibarra definirá el equipo y en principio tanto Darío Benedetto como Carlos Zambrano perderán su lugar en el once e incluso no concentrarían, como castigo por la inconducta, más allá de que desde el Consejo no descartan también aplicarles una multa económica.

zambrano benedetto boca racing.jpg

Con el peruano descartado por sanción del club, Hugo Ibarra elegiría a Facundo Roncaglia, quien fue suplente ante Racing, mientras que Luis Vázquez tiene todos los números para jugar en lugar del Pipa y acompañar a Sebastián Villa en la delantera.

La posible formación de Boca vs Rosario Central

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Jorge Figal, Frank Fabra; Alan Medina o Martín Payero, Alan Varela, Guillermo Pol Fernández; Óscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez o Darío Benedetto.