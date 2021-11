Cacho le dijo a Leto, con visible enojo: "Vos no sabés de fútbol, el 8 es crack, dio cátedra de fútbol. Vos sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol".

Y agregó: "No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de joder. Hablá cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él". Vale aclarar que entre el papá de Riquelme y Leto existe una relación de amistad y es difícil creer que haya sido una pelea verdadera.

Mirá el video del cruce