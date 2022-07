"Ha llegado el momento": un ex tricampeón de Lanús anunció su retiro

image.png

Del Matador de Victoria saltó a Europa: lo compró el Espanyol y en su primera temporada en España se dio el lujo de ganarle un Derby catalán a uno de los mejores Barcelona de la historia, ni más ni menos que en el Camp Nou: fue 2-1 en febrero de 2009, dirigido por Mauricio Pochettino.

Luego de esa temporada fue cedido a Tenerife, donde no pudo evitar el descenso, y luego regresó al fútbol argentino para jugar nuevamente en Tigre. Más tarde, pasó a Estudiantes y en 2016 llegó a Lanús para encontrar probablemente uno de los mejores rendimientos de su carrera: fue parte del inolvidable equipo de Almirón que le ganó la final a San Lorenzo, y luego alzó títulos ante Racing y River.

Román Martínez quedó libre de Lanús y cumplió el sueño de volver a su Morón querido, aunque su paso por el Gallito duró poco: terminó rescindiendo a los pocos meses, se fue en medio del torneo y los motivos no quedaron del todo claros.

Almirón lo llevó a San Lorenzo y en el final de su carrera pasó por Aldosivi, Tigre nuevamente, y finalmente Cañuelas, en la Primera B de 2021. A principios del 2022, retornó a la Primera Nacional con Riestra, pero por diferencias con la dirigencia se fue después de apenas un puñado de días, después de la primera fecha.

La carta con la que Román Martínez anunció su retiro del fútbol

Los sueños se cumplen y llega un día q hay que dejarlos ir. Ha llegado el momento después de 34 años digo adiós al Fútbol que ha marcado sin dudas mi vida profesional.

Arranque a los 5 años como un juego. Fui ese niño de barrio que quería ganar el partido, ilusionado con una pelota. Y me emociono mucho cuando recuerdo cada segundo.

Gracias a mi mamá y a mi papá, con sus esfuerzos llegue al fútbol profesional. 22 años trabajando duro y seguro de lo que amaba. De lo que amo. Soy un agradecido a la vida que me ha dado tanto. Tuve un sueño y se me cumplió. Fui feliz trabajando en este hermoso deporte de alta competencia. Me esforcé y alcancé la meta que tanto soñé.

Si miro atrás con lágrimas en los ojos, sé que aunque no quiera se cumplió un ciclo. Gracias a todos los q me enseñaron a creer en mi y que no me han fallado en ningún momento. Deje todo en la cancha y di lo mejor como jugador profesional. Espero quedar en los corazones de los que siempre me acompañaron y vivieron conmigo esos momentos tan especiales, porque son ustedes los que consiguieron que yo sonría de la forma que lo hice.

No me olvido las personas valiosas quienes me sostuvieron cuando las cosas no anduvieron tan bien. Me duele mucho y es muy difícil no haberme despedido de la forma que me hubiera gustado adentro de una cancha. Pero a veces la vida se nos presenta diferente a lo q esperamos. Y acá estoy diciéndoles chau pero nos volveremos a ver.

Querido fútbol me hiciste tan feliz. Te dejo porque cumplí una edad que no puedo seguirte. Pero mi corazón siempre va a latir por vos. Gracias por tantas alegrías. El día de mañana cuando me de una vuelta por mi pasado y recorra cada día de mi vida dedicado a vos. No voy a arrepentirme. Lo dejé todo en cada club, a veces nos fue mejor, a veces no tanto y alcanzamos juntos la gloria de campeonatos ganados.

Y la felicidad fue completa. Entrar a una cancha con el público ovacionando por el partido que iba a jugar es magia. Y la magia sucedió. un hombre sí que puede cambiar todo en la vida menos de pasión. Y yo soy un apasionado por vos... hasta siempre. Te voy a extrañar y solo yo sé cuánto...

Rom6n