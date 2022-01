El entrenador del Elche habló en conferencia de prensa sobre las chances de que Benedetto vuelva al club Xeneize: "Ayer volvió a entrenar después de mucho tiempo. Lo veo bien, ilusionado, no tengo idea de que tenga oferta de Argentina o algún otro sitio, el club no me comunicó nada".

Boca y su primer refuerzo

Figal, zaguero de 27 años surgido en Independiente, juega desde 2020 en el Inter de Miami, club de la MLS que pertenece al exfutbolista David Beckham.

Faltaría que se crucen los contratos y se haga la revisión médica correspondiente para que el jugador firme luego su vínculo con el Xeneize.

El equipo estadounidense, por razones económicas, se tiene que desprender de algunos jugadores y la dirigencia de Boca aprovechó la oportunidad para reforzarse en un sector en donde hay que recordar que -por ahora- tiene suspendidos a Carlos Izquierdoz (4 partidos) y Marcos Rojo (5 partidos) para la primera fase de la Copa Libertadores.

Para ese puesto también fue sondeado Lautaro Gianetti, pero el zaguero podría renovar su vinculo con Vélez por dos años.

Además, es un "secreto a voces" por el lado del club de la Ribera que después del incidente que derivó en la ausencia de Carlos Zambrano antes del encuentro ante Newell's por la 23ra. fecha de la Liga Profesional, los caminos del defensor peruano estarán fuera del club a préstamo o por una venta. El Cruz Azul de México está interesado en contar con el defensor peruano.

En cuanto a Lisandro López, muy querido por el "mundo Boca", quiere tener regularidad y ser titular. Si llega una oferta lógica -el Tijuana de México lo quiso a préstamo pero el pedido fue rechazado- podría seguir su carrera en el exterior.

En esa posición también está el juvenil Gastón Ávila, quien regresó del préstamo en Rosario Central, y por el que Boca rechazó en estos días una oferta de un club español.