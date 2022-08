Héctor Baldassi: "Xavi me debe una camiseta, pero tengo la del portugués Rui Costa"

¿Cómo es la previa a la elección de los representantes del arbitraje argentino en el Mundial?

Te elige la FIFA, después de una recomendación de la Conmebol. Yo fui a siete seminarios, antes del Mundial. Además de pasar pruebas técnicas, físicas y ser evaluado en competencias internacionales: eliminatorias, Copa América, Mundiales juveniles. En aquella época teníamos que llenar un formulario online con tus pruebas físicas, que tenías que hacer todos los días. Una vez que te eligen es todo inolvidable. Llegas 10 días antes del comienzo del Mundial, estás concentrado en un hotel con todos tus colegas. Tenes horarios de entrenamiento, almuerzo, cena. Los árbitros somos el equipo 33 del Mundial. La FIFA es tu hincha, quiere que te vaya bien, te atienden como a un rey. Por eso, fui con la premisa de disfrutar y lo hice.

WhatsApp Image 2022-07-24 at 3.35.21 PM.jpeg

Llegabas con el antecedente de Horacio Elizondo, nuestro compatriota, que había dirigido la final del Mundial de 2006.

Claro. Mi trabajo era que eso no sea una mochila. Horacio había tenido un Mundial impecable, dirigiendo la final, incluso. Yo creo que cumplí, incluso el veedor de Portugal - España, el partido de octavos, me dijo que la calificación de nuestro trabajo en ese encuentro era la más alta que había puesto hasta esa instancia en el torneo. Llegas al Mundial y sabes que vas a dirigir un partido, el resto te lo ganas y nosotros tuvimos cuatro (sus asistentes fueron Hernán Maidana y Ricardo Casas).

¿Por qué no dirigieron en las instancias decisivas del torneo?

Nos jugó en contra que en cuartos estuvieron cuatro sudamericanos, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Además, habían avanzado Holanda y Ghana, que los habíamos dirigido.

¿Cómo fueron tus historias con Xavi y con Cristiano Ronaldo?

Siempre fui una persona de hablar mucho en los partidos. En un momento, Xavi hace una de las suyas y le digo: "que pase espectacular". me miró y se rio. Después, durante el partido me decía colegiado. Al final, se acerca y tenemos este diálogo: "¿Cuánto falta?, me pregunta. "2 minutos", le digo. ¿Cuánto vas adicionar?, me dijo. ¿Cuánto querés, 2 más?. "Dale", me responde. " Si doy 2 minutos me das la camiseta", le dije " Hecho", señaló. Todo terminó sin camiseta de por medio y yo dando 5 minutos de descuento...Al otro año vino a la Argentina a jugar un amistoso como campeón del mundo, le reclamé la camiseta y me dijo te la mandé, que raro que no llegó. En definitiva, nos mentimos mutuamente. Sí tengo la del portugués Rui Costa, que lo expulsé en ese partido por pegarle una piña a Capdevilla. Vino al vestuario a pedir disculpas y lo asaltamos jajaja. Le sacamos camiseta, medias, botines y pantalones. Yo tengo la remera, el resto se lo repartieron mis asistentes.

WhatsApp Image 2022-07-24 at 3.35.22 PM.jpeg

¿Y con Cristiano Ronaldo?

Cristiano estaba por patear un tiro libre y le pregunto con mi inglés cordobés si iba a patear al arco o iba a tirar un centro. Me mira desconfiado, como diciendo no te digo nada. Entonces le comento que es para pararme mejor en la jugada y avisarle también al asistente, por un eventual offside. No había VAR, días atrás otro árbitro había tenido un error importante en Alemania - Inglaterra. Convencí a Cristiano: me confió que iba a patear al arco. Lo hizo y no fue gol. Son estrategias que tenía para errarle lo menos posible. Por ejemplo, en Serbia - Ghana cobré un penal por intuición. No lo vi, pero por el desarrollo de la jugada me llevó a pensar que era penal. Por suerte, acerté.

¿Cuál es tu opinión de la inclusión del VAR?

No viene a solucionar todos los problemas. Va a seguir habiendo polémicas. En el Mundial habrá menos, porque los offsides se van a cobrar con un software que se va acercar a la perfección. Habrá más cámaras y rapidez para cobrar. Otro detalle importante es que el árbitro principal no pierda el liderazgo. El VAR asiste, no define.

¿Estás de acuerdo con las designaciones de los árbitros argentinos que estarán en Qatar?

Lo de Rapallini es lógico. Estaba detrás de Pitana, que dirigió en Rusia. Respecto de Tello, es un árbitro con poca experiencia, joven, está pasando un gran momento, es un buen muchacho y un gran profesional. En el VAR, Vigliano es uno de los mejores del mundo.

¿Cuál fue el jugador más difícil para dirigir y el más respetuoso?

No me llevaba bien con Roberto Trotta. No tenía empatía con él. Una vez retirado, me lo crucé un par de veces y estuvo todo mucho mejor. El más respetuoso y hasta cariñoso, te diría, el brasileño Rogerio Ceni, arquero histórico de San Pablo, que hizo un montón de goles de tiros libre y de penal. Hoy es DT. Cuando jugaba, venía y me abrazaba, me decía "vos sos una garantía" y un día me regaló su camiseta. Otra camiseta que tengo es la del hondureño Thomas, también del Mundial.

Jabulani.jpg

¿Scaloni te sorprendió? ¿Tenés relación con Messi?

Scaloni, sí, me sorprendió, como a la mayoría. Se rodeó muy bien, de chicos que conozco, Samuel, Ayala, Aimar. Son tipos excepcionales. Tienen gran llegada a los jugadores. A Messi lo veo bárbaro. Lo conozco de más chico, cuando yo era relaciones públicas de la AFA. Además de ser el mejor del mundo, hoy tiene liderazgo. Podemos tener una alegría grande a fin de año. Ojalá pase eso.

¿Hay estrategias para no perder la concentración? Porque los árbitros están obligados a tomar decisiones en segundos

Además del apoyo psicológico en la previa de los partidos, que existe, a la hora del juego, todo es muy personal. Algunos escuchan música 30 minutos antes del partido. Yo, por ejemplo, me concentraba camino al túnel y durante el juego, si me iba del partido, miraba las dos rayitas de la muñequera y allí encontraba concentración.

¿Qué cambio subrayas para bien relacionado con el arbitraje de cara a Qatar?

Además de la mejora en el VAR, porque ya existió en el Mundial de Rusia, es muy importante la inclusión de las mujeres árbitro. Se lo ganaron en la cancha, con capacidad.

¿Cómo se te dio por escribir un libro?

La verdad, se dio. Guardo cada una de las fichas de los partidos que dirigí. Empecé en la D, en 1995, debuté en Primera en 1999 y me retiré en 2011. Miguel Bossio, periodista, amigo, me pinchó para que cuente las mejores anécdotas y lo hice. Estuvo divertido.

MedallaSudafrica.jpg

¿Por qué decidiste ser árbitro? Generalmente es el más insultado de la cancha.

Fue gracias a un amigo, Marcelo Negrete que, lamentablemente, falleció. Él era árbitro y yo lo acompañaba. Durante la semana trabajaba y los fines de semana tenía tiempo libre. Empecé a estudiar a los 23 años y fui encontrando mi vocación, ligada al fútbol, cómo un espectador de lujo.

Hoy la vocación cambió. Hace unos años te dedicas a la política. ¿Quién te sedujo para entrar en esa órbita?

El primero que me llamó fue Fernando Miembro. Siempre fui una persona muy entradora, que le caía bien a la gente, con mucha empatía. Él me llevó a hablar con Emilio Monzó, después con Mauricio Macri. Puedo transmitir mis valores, trabajo el día a día para convencer que la única salida no es Ezeiza.

En el fútbol, para un árbitro, lo máximo es el Mundial. En la política, es ser presidente. ¿Soñás con eso?

No, de ninguna manera. Te repito, trabajo el día a día. Además, estoy seguro que el próximo presidente será Horacio Rodríguez Larreta. Tiene condiciones y una gestión impecable en la Ciudad de Buenos Aires.

Héctor Baldassi, el mismo que llegó a Buenos Aires en mayo de 1986, un mes antes que Maradona levante la Copa del Mundo en México. Un tiempo después el fútbol fue su hábitat. Hoy, juega otra liga y apuesta fuerte.