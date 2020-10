La historia de Micaela Acevedo, la periodista argentina que superó prejuicios y es presentadora del Inter

Micaela Acevedo

Micaela Acevedo tiene 25 años, estudió arquitectura y periodismo deportivo y nació en San Luis. Ya mayor de edad, decidió venir a la Ciudad de Buenos Aires a estudiar y luego emprendió un viaje a Europa que era de dos meses, pero se extendió por casi un año.

Hoy en día, la periodista nacida en San Luis es la presentadora del Inter de Milán, el prestigioso equipo europeo. En una entrevista realizada en el Instagram Live de Ovación24, contó cómo es su historia, los prejuicios por ser mujer, su relación con el Pupi Zanetti y el sueño de trabajar en San Lorenzo, el club de sus amores.

"Me dedico a los contenidos audiovisuales para Sudamérica. El Inter tiene muchos hinchas en Chile y Argentina. Empecé en San Luis estudiando arquitectura hasta que me di cuenta que no era lo mío y me fui a Buenos Aires para ver a San Lorenzo y estudiar periodismo deportivo", manifestó Micaela.

Su relación con Zanetti, el vicepresidente del Inter: "Me sorprendió mucho el Pupi. Apenas empecé y se enteró que era argentina me escribió para brindarme su apoyo. Está siempre y en todos los detalles".

Luego comparó cómo se vive el fútbol en Argentina en relación a Italia: "Trato de ver partidos con relatos sudamericanos. Porque acá no se habla mucho del juego sino del resultado, son más literales en los comentarios y profundizan menos que en Argentina".

Micaela cerró: "Vine acá a sumar experiencia pero cuesta muchísimo. Siempre tengo la esperanza de volver a Argentina y trabajar en San Lorenzo, es mi sueño".