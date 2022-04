Insólito: Guardiola se enteró en conferencia de prensa que una de sus figuras se irá a fin de temporada

Fernandinho aseguró que dejará el Manchester City a final de temporada

"No... Creo que no", dijo el futbolista cuando le preguntaron si renovaría su contrato con el equipo inglés y aseguró que quiere jugar. "La última temporada perdí mi puesto en el once y me costó volver. Con mi edad... Siempre es un poco más difícil. Siempre estoy dispuesto a ayudar al equipo", explicó. Luego agregó que la decisión de volver a Brasil la tomó junto a su familia y con el club.