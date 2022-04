Irreconocible: el subcampeón del mundo que sorprendió a todos con su estado físico

WesleySneijderHolanda.jpeg

Ayer jueves se lo vio en un encuentro a beneficio para recaudar fondos para los damnificador del conflicto bélico en Ucrania y mostró un físico totalmente distinto.

La fuerte transformación física de Sneijder

Sneijder.jpeg

Wesley Sneijder y sus problemas con el alcohol

Sneijder escribió un libro en el que aseguró: "Era joven y me gustaba el éxito y ser el centro de atención, pero allí las cosas salieron mal. No había drogas, pero sí alcohol".

Sneijder amistoso.jpeg

En el libro también asegura que "Me acostumbré a vivir como una estrella. Eres adorado como jugador del Real Madrid e iba por la calle gastando miles de euros". Además, reveló: "Después de mi divorcio, me quedé solo y vi muy poco a mi hijo. Tampoco me di cuenta de que la botella de vodka se había convertido en mi mejor amigo".

Fotos: Hollandse Hoogte/REX