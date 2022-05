¿Julián Álvarez se queda hasta diciembre? La postura del Manchester City

Luego, entre risas, le dejó un mensaje a Pep Guardiola, próximo entrenador de la Araña en los Citizens: "Si nos quieren ceder al jugador hasta fin de año, no vamos a tener ningún problema, ja. Seremos muy agradecidos. También le podemos decir que vamos a preparar a un futbolista que ya está maduro para pegar el salto y darle mayor vuelo, pero no creo que me escuche, ja".

image.png

Qué dicen desde Manchester City sobre Julián Álvarez

Lo cierto es que desde el City ya han expresado varias veces que quieren contar con su ya confirmado refuerzo para la temporada que arranca en julio. Y en las últimas horas, lo han remarcado. Ferran Soriano, CEO del Manchester City, que le dijo a The Sun: "Hemos tenido muchas ofertas de clubes para prestar a Julián Álvarez, pero él no se va a ir. Hará la pretemporada con nosotros y creo que se quedará. ¿Barcelona? No, al Barça no le interesaba".