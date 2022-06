La emotiva ovación que recibió Riquelme en La Bombonera

El ídolo del Xeneize miró a los hinchas, que seguían expresándole su cariño y los saludó, para devolverles un poco de todo el amor que estaba recibiendo.

Los hinchas de Boca ovacionaron a Riquelme: el video

Riquelme, en el día de su cumpleaños: "Tuve la suerte de jugar con Messi y Maradona"

En el día de su cumpleaños, Riquelme, actual vicepresidente de Boca, brindó una entrevista en TyC Sports en la que habló de todo: la actualidad del Xeneize, el Consejo de Fútbol, cuál es la situación de Eduardo Salvio, el mercado de pases y su relación con Lionel Messi y Diego Armando Maradona.

Para empezar, Riquelme, que tuvo la posibilidad de jugar con Messi y Maradona, expresó: "Fue fabuloso, yo fui un afortunado como futbolista. Son los dos jugadores más grandes en la historia de nuestro fútbol. Se me hacía muy fácil jugar al lado de ellos".

"Con Messi tuve la suerte de jugar en la Seleccion y las Olimpiadas. Sabe que lo quiero mucho, me tiene mucho cariño. Hablamos bastante seguido, el tiempo pasó muy rápido. Hemos disfrutado mucho. Al comienzo todos estábamos sorprendidos porque era más rápido con la pelota en los pies que cuando no la tenía", contó el actual vicepresiente de Boca, y añadió: "Él se fue reinventando año a año para ver cómo tenía que ser el mejor del mundo. Es imposible lo que él hizo. Antes no te pateaba un tiro libre, iban todos lejos. Ahora son todos goles. Es un genio jugando a la pelota y de la cabeza porque lo único que quiere es competir. Eso lo puede hacer él solo".