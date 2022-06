La foto de Di María que ilusiona a todo Rosario Central

Si bien el futuro del extremo de la Selección Argentina estaría lejos de Rosario Central, ya que el mismo pretende seguir al menos un año más en el viejo continente y recién a mediados de 2023 regresar, el sueño de los simpatizantes está más latente que nunca.

Qué dijo Ángel Di María sobre su posible regreso a Rosario Central

El Fideo sabe perfectamente que todos los hinchas de Rosario Central esperan ilusionados que el futbolista vuelva a juugar en el Gigante de Arroyito. "Me lo hacen sentir. Estoy en un buen momento y siento que estoy para seguir estando y disfrutando en Europa antes del Mundial. Pasa por mi cabeza volver a Central, es algo que siempre dije y quiero cumplir. Jugué muy poco allí, no tuve la posibilidad de poder disfrutar y dar el máximo. Sí, mucha gente me dice que soy un referente y que demostré que salí de ahí, pero quiero volver y demostrarlo", admitió.