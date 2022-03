La fuerte revelación del papá de Ángel Di María: Futuro en la Selección y su regreso al país

El papá del futbolista del PSG contó que se enteró de la publicación mientras regresaba a Rosario, luego del duelo en la Bombonera, donde marcó un gol y fue ovacionado por todos los hinchas. "Después hablamos. Estaba re contento. Estaba muy orgulloso", afirmó.

"Está en su cabeza. Depende de él. Ojalá pudiera seguir. Por lo que habló, fue su último partido en Argentina. Es Qatar y ya se termina, no va a jugar más para Argentina", expresó en una entrevista con Radio La Red (AM 910).

¿Ángel Di María a Boca?

"No sé, no escuché nunca eso. No sé si es venir a Boca. Su idea es venir a Central lo que le quede y terminar la carrera. Por ahora es eso", afirmó Miguel Di María, descartando la chance de que Fideo se ponga la camiseta del Xeneize.

En ese sentido, reiteró que Angelito colgará los botines jugando en el Canalla: "Ya lo ha dicho. Ojalá lo pueda lograr. Es lo que le falta. Se fue muy chico de acá y no disfrutó nada".

Cuándo termina el contrato de Ángel Di María con el PSG

Ángel Di María termina su contrato con el PSG en junio. Para Miguel, su padre, Fideo debería continuar en el Viejo Continente. "Yo quisiera que juegue uno o dos años más en Europa y después se vuelva. Recién tiene 34 años, todavía tiene carrera. Se cuida mucho. Tiene para seguir jugando", expresó.