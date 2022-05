La historia que Boca no quiere repetir: la última vez que quedó afuera en fase de grupos

Este jueves, Boca definirá su futuro en la Copa Libertadores, cuando reciba a Deportivo Cali, en La Bombonera. El conjunto dirigido por Sebastiá Battaglia no tiene margen de error y, si bien el Xeneize depende de si mismo, la realidad marca que no será fácil, porque solo le sirve ganar, siempre y cuando Always Ready no dé el batacazo ante Corinthians (por más de dos goles), caso en el que un empate también lo clasifica.