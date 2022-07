La historia de un divorcio: Facundo Farías, el crack de Colón que decidió cortar la relación con su padrastro y representante

Facundo Farías y su dura vida familiar

"Los recuerdos malos y feos son los que te hacen fuerte. Yo siempre digo que son los que te mantienen. Yo perdí a mi mamá, a mi abuelo y creo que fui mucho más fuerte por esas cosas. Siempre que estuve mal, pensé en ellos para salir adelante. Estoy cumpliendo el sueño que yo quería, pero el que querían ellos", le dijo en una entrevista a El Litoral.

Es que fueron su abuelo y su mamá quienes más lo incentivaron para que pudiera jugar a la pelota. Farías arrancó en el club Corintios, lugar en el que conoció a Darío Duarte, un puntal en su vida. El técnico tenía un hijo de 18 años que murió en esa época, en la cual Facundo, que tenía 10 años, sufrió la muerte de su mamá (26), a causa de cáncer.

Fue el propio Duarte el que, cuando cerró el club Corintios, se lo llevó (a pesar de que lo quería Unión) a jugar a Colón de Santa Fe. Ahí su talento lo hizo escalar muy rápido en su camino a Primera. Pero la seguidilla de malas noticias se agudizó cuando el pibe daba sus primeros pasos en la máxima categoría: debutó el 2 de noviembre de 2019, con Pablo Lavallén como DT.

Meses más tarde, en mayo de 2020 perdió a su padre, de apenas 36 años y que falleció por coronavirus tras sufrir por la adicción al alcohol. Un año más tarde falleció la abuela de Facundo, también a causa del Covid-19. Era la que se encargó de criar a él ya su hermanita de 11 años, tras haber quedado huérfanos.

"¿Querés ser mi papá?", el pedido que en su momento le hizo Farías a Sendoa

En ese panorama de absoluta soledad, el 10 de Colón se acercó a su por entonces representante y le hizo la pregunta: “¿Querés ser mi papá?”. “Cuando le pregunté 'por qué' y me dijo: 'Yo te necesito, hay cosas que no entiendo y quiero que estés conmigo'. Eso me hizo llorar. Mirá que soy un tipo fuerte, pero el pedido de Facu me movió el piso. Me puse a llorar de la emoción porque siempre lo traté como a un hijo. Él tiene una historia de vida difícil, con muchos golpes para una persona tan joven”, remomoró Sendoa a principio de año, cuando Farías fue pretendido por Boca y por River.

A fines del año pasado, se firmaron todos los papeles de adopción. “Se lo pedí yo por la confianza que le tengo y lo quiero mucho”, había declarado Farías al medio Sin Mordaza. Pero parece que la historia cambió en unos meses y el delantero hoy quiere dejar su carrera en manos de otro representante y cortar todo tipo de vínculos con quien hasta hace unos días era su padrastro.