La impactante foto del tobillo de Exequiel Zeballos: así quedó tras la fractura

Recién en los últimos días de septiembre, el 7 de Boca podrá comenzar con los trabajos de rehabilitación para pensar en el regreso a los terrenos de juego, que recién podrá darse en un plazo de cuatro a seis meses. El hombre que operó al Changuito publicó en su Instagram cómo quedó el tobillo del juvenil tras la patada del defensor Milton Leyendeker.

TobilloZeballos.jpeg

Las palabras de Milton Leyendeker luego de visitar al Exequiel Zeballos

El defensor del equipo de Carlos Casares que lesionó a Zeballos, Milton Leyendeker, siempre se mostró preocupado por la situación del Changuito y esta mañana se acercó a la clínica en la que fue operado para pedirles disculpas por lo sucedido.

"Por suerte está muy bien. Me sorprendió porque es un pibe espectacular y muy buena persona. Yo estaba angustiado y quería venir a pedirle disculpas. Lo vi muy fuerte, sé que va a volver de la mejor manera", aseguró Leyendeker. Y agregó: "Me dijo que no hacía falta ninguna explicación y entendió que son cosas que pueden pasar. Cuando lo vi llorando en el banco me preocupé mucho. Le dije que quedo a disposición de lo que necesite. Después del partido hablé con Benedetto y le pedí que le transmitiera las disculpas, pero quería venir personalmente".