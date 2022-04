"¿Cuántos años tenés?", le preguntó Battaglia al chico que le propinaba insultos mientras salía del túnel, a pocos metros de distancia. "14", respondió el joven hincha.

La réplica del entrenador no se hizo esperar: "¿14? No te contagies de los más grandes". Con pocas palabras, el ex mediocampista le dio un contundente mensaje al chico y a gran parte de la sociedad.