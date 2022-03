Después de la sorpresa del entrevistador (el ex arquero Ben Foster), Martínez fue consultado por la cantidad de camisetas que se producen con su apellido: “Creo que hicieron solamente dos en todo el año. No, en realidad hay muchos chicos que usan la de Dibu, el apodo que me pusieron de chico. Especialmente los niños más pequeños”.

Sin embargo, el arquero del Aston Villa entiende el furor que se vive por él luego de la obtención de la última Copa América: “ Antes de esta temporada fui a Argentina, llamé a mi papá para salir a pasear a algún lado y vi como a 5 ó 6 niños pequeños de entre 6 y 9 años usando la camiseta de Martínez. Eso es lo que me gusta ver, no quiero ver a un adulto con mi camiseta, quiero ver a los chicos más pequeños con mi camiseta”.

MEssicambiocamisetas.jpeg

Emiliano Martínez, los penales con la Selección Argentina y su charla con la psicóloga tras la serie con Colombia

En la previa de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 el surgido en las inferiores de Independiente recordó el pase a la final de la Copa América contra Colombia. "En ese momento yo estaba llorando. Lloré durante toda la Copa América, era como un niño, tenía muchas emociones. En ese momento solo sentía que tenía que llorar. Me fui al vestuario y me encontré llorando solo y todos me decían ‘¿por qué estás llorando? si estamos en la final’, pero es que yo solamente no aguantaba", declaró.

Y agregó: "Me explotaron las redes después eso, pero lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga para calmarme. Pasé de tener 700 mil seguidores a 2.4 millones en un día. Miles de cometarios, entrevistas. Yo no quería hacer nada, solamente era una semifinal, así que pasé horas hablando con mi psicóloga. Con Brasil comencé el partido muy relajado, como si no estuviera jugando una final".