La lapidaria frase de Mauro Zárate sobre su paso por Boca

mauro zarate platense.jpg

Mauro Zárate habló de su paso por Boca

Sobre sus años en Boca, sorprendió: "No es un mito, es verdad que el Mundo Boca es ruidoso, pero depende de cada jugador. Si de cabeza sos débil, estás muerto. Si jugás bien y mirás cómo te elogian, jugás mal y también mirás, ahí cagaste. Boca es disfrutar, ir a la cancha a jugar e ir a tu casa a descansar. Lo dijo Román, que vivía para el fútbol porque Boca te lo demanda".

Mauro agregó: "¿Si me arrepiento de haberme ido? Lo hecho, hecho está. Fueron tres años hermosos en los que gané Copa y torneos, lo tengo como algo muy lindo. Podría haber seguido por lo que hablé con los muchachos, pero tomé esa decisión y en ese momento pensé que era lo mejor".

"A muchos jugadores Boca les come la cabeza, hay que estar preparado. Abrís la Billiken y están hablando de Boca, en cualquier lado hablan de Boca. Tenés que estar fuerte: cuando jugás bien, no subirte a las nubes; cuando jugás mal, bancártela. No me arrepentí de ir a Boca, fue algo hermoso que disfruté muchísimo. Para mí está al nivel de los años que disfruté en Europa, en el tope de mi carrera. Si lo sabés disfrutar, pensás solo en jugar en la Bombonera, es imposible que la pases mal”, cerró el ex Vélez, West Ham y Lazio.