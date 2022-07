La multimillonaria oferta que recibió Boca en las últimas horas por una joya de su plantel

El mercado de pases de Boca: vienen por un delantero

Se trata de Luis Vázquez. El Brujas de Bélgica acercó a Boca una oferta de diez millones de dólares por el 85% del pase e informó a las autoridades del club que si no responden en los próximos días, la retirará.

image.png

En ese puesto, Boca cuenta solamente con Darío Benedetto, que viene de sufrir una semana desafortunada con sus dos penales fundamentales errados contra Corinthians y un partido muy malo contra San Lorenzo el pasado sábado.

Pipa Benedetto y la noche posterior a fallar dos penales ante Corinthians: "Me dormí a las 7.30 de la mañana"

El 9 habló de lo mucho que le costó dormir tras la fatídica noche de Copa: "Me dormí a las 7.30 de la mañana, con mucha bronca. Pensaba, miraba el techo... No lo podía creer. Tuve la clasificación en dos ocasiones y no la puede aprovechar". Y avisó que pasará si hay un penal el sábado ante Talleres: "Si hay penal el sábado contra Talleres lo pateo, si el técnico me pone de titular... Si estoy lo voy a querer patear, no me achico nunca".