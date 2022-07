image.png

Vivas explicó el curioso cartel en Boca vs. Banfield y el jugador que le criticó la letra

"A mi me tocó venir varias veces a la cancha de Boca y la última vez que vine como técnico me comí tres. El mensaje no llega, vos le decís una orden a un jugador y no escucha. La hinchada grita todo el partido y se me ocurrió que el mensaje llegue escrito", comentó Vivas, quien luego reveló que "lo tenía pensado de antemano, antes del partido".