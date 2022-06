La polémica respuesta de Villa ante el pedido de detención

“Fue sorprendente la reacción de Sebastián Villa porque uno lo analiza desde la situación que está protagonizando, da la sensación que no lo afecta a su entorno, todo lo que le va sucediendo no le genera ningún tipo de mella, tiene una especie de coraza donde nada le afecta”, dijo Etchegoyen .

En ese sentido, contó: “Hoy hablaba muy temprano con gente que está en la concentración y pertenece al cuerpo técnico de Battaglia y me dicen que él está perfecto y que no tiene ningún problema, que está con ganas de jugar”.

“Villa levantó el teléfono y habló con sus abogados tras el pedido de detención y, además, conversó con Sebastián Battaglia, el técnico de Boca”, agregó.

“El entenador del Xeneize le preguntó cómo se sentía, si quería jugar, y él le dijo: 'Si profe, quiero jugar, me interesa y vivo para el fútbol, estoy para jugar. Aquí no ha pasado nada'”, explicó el periodista, que agregó: "Tiene una personalidad de cierto desparpajo y no le interesa mucho lo que se genere a nivel social”.