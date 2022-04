La racha negativa que Boca intentará cortar ante Always Ready

La floja presentación del conjunto dirigido por Battaglia ante Deportivo Cali preocupó a su entrenador y, el duelo ante Always Ready, en Brandsen 805 y ante su gente, parece ser la oportunidad ideal para cosechar una victoria que se está haciendo desear.

Si bien el encuentro que se jugará esta noche en el Estadio Alberto J. Armando será el primero del año en esa cancha por el torneo continental, en lo que va del 2022 Boca ya jugó en tres oportunidades en su casa: todas fueron por la Copa Liga Profesional y en ninguna pudo ganar.

Los números del actual semestre indican que el Xeneize acumula dos igualdades y una derrota en La Bombonera: 1-1 vs. Colón, 0-1 vs. Huracán y 2-2 vs. Arsenal. Y a esto se le suma un agravante: el bajo nivel futbolístico que mostró el equipo de Battaglia.

En lo que va del año, Boca solo consiguió una victoria en condición de local, pero no fue en su cancha, fue en la de Vélez, ante Rosario Central. En aquella tercera fecha, el Xeneize tuvo que jugar en el Estadio José Amalfitani ya que el campo de juego de La Bombonera estaba en plena recuperación de los trabajos que se le habían realizado para la instalación del nuevo drenaje.

Por ese motivo, hoy, ante Always Ready, el conjunto de la Ribera buscará cortar con la mala racha que arrastra en su propia cancha con el objetivo de acomodarse en el Grupo E de la Copa Libertadores.

battaglia4.jpg

Sebastián Battaglia, preocupado por la racha negativa de Boca

Luego del empate ante Arsenal en lo que fue el último partido de local, Battaglia se refirió a las dificultades que está teniendo su equipo para ganar en su estadio y demostró su preocupación por “no poder cerrar o terminar ganando acá de local”. Además, el entrenador expresó: “Es algo que tenemos que mejorar, nos tenemos que hacer fuertes en nuestra casa y es algo para seguir trabajando".