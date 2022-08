Ante esta situación, comenzó la búsqueda de un equipo de Concacaf, de cara al cruce mundialista con México, pero no es tarea sencilla. Canadá, el primer apuntado, tiene programados dos amistosos en Austria, ante Uruguay y Qatar, motivo por el cual quedó descartado. Estados Unidos, otro de los clasificados al Mundial, tampoco podría ser rival de la Scaloneta.

Hasta el momento, el único amistoso confirmado, previo al debut ante Arabia Saudita, es con Emiratos Árabes en Abu Dabi, el 16 de noviembre. Lo cierto es que no hay demasiadas posibilidades de que haya otro amistoso antes del Mundial, dado que los clubes liberarán a los jugadores el 12 de noviembre.

Tras un acuerdo con FIFA, el Brasil-Argentina que estaba pendiente fue cancelado

A pesar de que no es oficial, la FIFA llegó a un acuerdo para que el partido suspendido entre Brasil y la Selección Argentina, por la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial Qatar 2022, no se lleve a cabo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) lograron torcerle el brazo a la entidad presidida por Gianni Infantino, que quería disputar el encuentro a toda costa el 22 de septiembre en suelo brasileño.

La entidad con sede en Zurich, Suiza, cambió su tajante postura de los últimos tiempos, en los que, comunicado tras comunicado, hizo saber que el encuentro "debía definirse dentro del campo de juego". La pregunta es ¿por qué? Las dos principales razones son los tiempos que puede llevar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras la muy buena apelación que hizo el cuerpo de abogados de la AFA, luego la decisión de la Cámara de Apelaciones de la FIFA de jugar el encuentro. Y el cambio de mirada de la CBF, que antes quería disputar el encuentro y ahora alega, off the record, que por expreso pedido del cuerpo técnico encabezado por Tite el encuentro no debe llevarse a cabo a tan poco tiempo del Mundial.