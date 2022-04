La sorpresiva decisión que tomó Battaglia respecto al lugar de Salvio en Boca

El delantero recibió por parte de su expareja una denuncia por violencia de género tras un episodio ocurrido en Puerto Madero y que la Justicia investiga. A raíz de esto, el atacante faltó al entrenamiento del jueves y el DT prefirió darle descanso por considerar que “su cabeza no estaba para jugar”.

El futbolista estuvo presente ayer en la Bombonera, vistió a sus compañeros en el vestuario y luego observó el partido contra el Granate desde uno de los palcos. La idea de Battaglia es tenerlo en cuenta para el próximo compromiso y ya poder sumarlo nuevamente al grupo de manera definitiva.

Caso Salvio: la opinión del Consejo de Fútbol

En la previa del partido que el Xeneize jugó ante Lanús en La Bombonera, Raúl Cascini, uno de los encargados del fútbol en Boca, opinó sobre la situación que vive Salvio: "Es algo muy complejo. No me compete mucho hablar de ese tema, pero sí lo que deseamos es que salga todo bien para la familia y que las cosas se aclaren de la mejor manera".

Si bien Salvio no formó parte de los convocados para la 10° fecha de la Copa de la Liga Profesional, lo cierto es que el futbolista, por el momento, seguirá con sus actividades normales en el club, ya que Boca no activó el protocolo de "Actuación Ante Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual" porque la víctima no lo denunció en la institución.