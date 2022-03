Qué dijo Cristiano Ronaldo

"Quién manda soy yo. Punto final", contestó el delantero de 37 años en una rueda de prensa previa al partido que podría significar el pase a su quinta Copa del Mundo de la FIFA. El portugués subrayó: "Si quiero jugar más, jugaré y si no, no juego. Muchos me hacen esta pregunta. Quién va a decidir mi futuro soy yo".