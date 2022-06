La trágica historia de Justin Fashanu, el primer futbolista inglés en declararse homosexual abiertamente

Justin Fashanu, el primer futbolista inglés en declararse homosexual abiertamente y su dolorosa historia

Justin Fashanu fue el primer futbolista inglés en declararse homosexual abiertamente y su historia, que es un claro ejemplo de que el odio ajeno mata, no tuvo un final feliz: a los 37 años, y tras una falsa acusación sexual, decidió quitarse la vida.

image.png

La trágica historia de Justin Fashanu

Fashanu nació un 19 de febrero de 1961 en Hackney, Londres. Hijo de un estudiante de derecho y una enfermera de la Guayana Británica, terminó quedando huérfano junto a su hermano John tras la separación de sus padres y pasó su infancia en un orfanato hasta que ambos niños fueron adoptados por una familia de Norfolk.

En ese entonces el racismo estaba a la orden del día y Justin Fashanu entendió que, lamentablemente, la única vía para sobresalir y ser respetado era el deporte. Inicialmente, cuando tenía 14 años, apostó por el boxeo, pero su vida cambió cuando un reclutador lo convenció para que probara suerte en el fútbol.

Con tan solo 17 años, Fashanu ya era la estrella en el ataque de Norwich City. De hecho, cuando estaba en los Canarios fue llamado para formar parte de la Selección de Inglaterra Sub-21 y, en 1980, ganó el premio a mejor gol de la temporada por un tanto que le convirtió a Liverpool.

Su rendimiento hizo que Nottingham Forest, que venía de ganar dos UEFA Champions League, se interesara en él y, en 1981, firmó en el conjunto dirigido dirigido por Brian Clough. En ese momento, hizo historia: se convirtió en el primer jugador negro en ser transferido por un millón de libras.

diadelorgullo3.jpg

Ya en Nottingham Forest, su rendimiento empezó a bajar notablemente y empezó a frecuentar bares y boliches gays, algo que -según informes de la época- no era del agrado de su entrenador, que cuestionaba frecuentemente su accionar. Ante esta situación, el futbolista fue cedido a préstamo al Southampton.

Desde ese entonces, no logró asentarse en ningún equipo. Luego de su paso por el Sotton, jugó en Notts County y Brighton & Hove Albion. Este último club le rescindió el contrato por una grave lesión en la rodilla que terminó atormentando a Fashanu por seis años.

Fashanu todavía no había contado públicamente que era gay, pero era un secreto a voces. Incluso, su hermano John, que se empezaba a destacar en el fútbol, le ofreció 100.000 dólares para que no anunciara su homosexualidad. "Se convirtió en mi archienemigo; temía que la gente creyera que yo también era gay, porque jugaba en un equipo duro (Wimbledom FC), con imagen de machos fuertes y a la gente le gustaba eso de nosotros", declaró el propio John Fashanu en el documental de Netflix 'Forbidden Games'.

Sobre la postura de su hermano John ante esta difícil decisión, Justin llegó a afirmar: "Me defraudó porque yo creí en el amor de hermano, lo creí más comprensivo, más tolerante por todo lo que pasamos juntos de niños"

En 1990, Justin Fashanu se conviritió en el primer futbolista inglés en la historia en declarar abiertamente su homosexualidad, un hecho que sacudió el mundo del fútbol. El anuncio compleot lo hizo a través de una entrevista con The Sun, un diario británico que tituló: "Estrella de fútbol de 1 millón de libras: soy gay".

diadelorgullo2.jpg

Sin embargo, parece que Fashanu no contó su historia por voluntad propia. ¿El motivo? Según se cuenta en su libro biográfico, desde el diario le dijeron: "Ya sabemos que sos gay, o lo contás vos y te pagamos o lo contamos nosotros y te quedás sin nada". En otras palabras, fue extorsionado.

Justin Fashanu siguió jugando en algunos clubes menores de Inglaterra, pero su estadía en el Reino Unido tras el revuelo de su anuncio era insostenible. Como consecuencia, decidió marcharse al Maryland Mania de Estados Unidos. Ahí no tuvo minutos, pero terminó quedándose para cumplir el rol de entrenador.

Embed

Sin embargo, lo que parecía ser una escapatoria terminó siendo su peor infierno: en marzo de 1998 un adolescente de 17 años lo acusó de abuso sexual. En Maryland la edad permitida para tener relaciones sexuales eran 16 años, pero todo acto homosexual era considerado un delito.

A pesar de insistir en su inocencia y de asegurar que el encuentro había sido consensuado, escapó hacia Inglaterra por miedo a ser capturado. El 2 de mayo de 1998 (dos meses después de las acusaciones) su cuerpo fue hallado ahorcado en un garaje de Londres.

En el mismo lugar en que le puso fin a su vida, Justin dejó una carta de despedida que decía: "Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida; al final en él encontraré la paz que nunca tuve".

Luego de su suicidio se supo que Fashanu no tenía ordenes de detención y el caso de su supuesto abuso sexual se terminó cerrando por falta de pruebas.

En el documental, su hermano se muestra arrepentido por la postura que tomó en el pasado: "Me siento triste en pensar que en la época no entendía todos los desafíos por los que mi hermano estaba pasando, un poco más de entendimiento y cariño podían haber cambiado muchas cosas".

En la actualidad, él y su hija Amal, una presentadora en la televisión británica, se ocupan de la Fundación Justin Fashanu, que lucha contra la homofobia, el racismo y los problemas mentales en los futbolistas.

diadelorgullo4.jpg

Día del Orgullo: ¿por qué se celebra el 28 de junio?

Desde hace años, cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo, una fecha que rinde homenaje al levantamiento ocurrido en 1969, en las puertas del Stonewall Inn en la Ciudad de Nueva York, donde millones de personas se siguen uniendo para celebrar la liberación de las identidades sexuales.