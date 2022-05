Lista de la Selección Argentina: una sorpresa de Scaloni y dos retornos

Por su parte, los regresos en la lista son los Paulo Dybala y Lucas Alario. El primero, que no renovó con Juventus y será una de las vedettes del mercados de pases europeo, volvería tras disputar su último encuentro el 1 de febrero de 2022, cuando Argentina le ganó 1-0 a Colombia en el Estadio Mario Alberto Kempes con gol de Lautaro Martínez por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Mientras que el delantero de Bayern Leverkusen retornaría después de un largo tiempo producto de diferentes lesiones.

Argentina’s Paulo Dybala (L) and Lionel Messi take part in a training session in Moscow on November 7, 2017. The team will face Russia in friendly match on November 11 and Nigeria on November 14. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV