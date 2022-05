Marcos Senesi contó el motivo por el cual decidió jugar para la Selección Argentina, en vez de Italia

El entrerriano de 25 años tiene ascendencia italiana y, al ser uno de los mejores defensores de la Liga Eredivisie, llamó la atención de Roberto Mancini, el director técnico de la Selección italiana, quién piensa en la renovación con el objetivo de acceder al Mundial de 2026, dado que la Azzurri, por segunda vez consecutiva, no pudo clasificar a la máxima cita mundialista.

Senesi, detalló como fue el contacto con Mancini: "Más que convencerme, me dijo que quería hacer una nueva Selección, que quería que forme parte de la nueva generación de la Selección italiana, que va a haber una limpieza grande".

image.png

Senesi y su paso por la Selección Argentina

Senesi, que surgió de San Lorenzo, ya tuvo una experincia en la Selección Argentina: vistió la camiseta de la Sub 20 y Sub 23. Incluso disputó en 2017 el Mundial Sub 20 de Corea del Sur en el que el equipo argentino dirigido por Claudio Úbeda quedó eliminado en primera ronda tras perder con Inglaterra (0-3) y el local (1-2), y de vencer por 5-0 a Guinea con goles de Marcelo Torres, Lautaro Martínez -2-, Matías Zaracho y el propio Senesi, que fue titular en los tres partidos.

"En la Sub 20 fue un muy mal paso que tuvimos todos en el Mundial. Después, a nivel Sub 23, tanto en el Preolímpico como en los Olímpicos siempre traté de estar, pero por H o por B el club no me dejaba. Lamentablemente es imposible volverlas a jugar y por eso son lindas para estar", recordó el futbolista.

El defensor será el único futbolista argentino que disputará un título continental en la temporada europea. ¿El motivo? Es el capitán del Feyenoord de Países Bajos que buscará quedarse con el trofeo de la Conference League (el tercer torneo detrás de la Champions y la Europa League) el miércoles 25 de mayo en la final ante Roma en el Arena Kombëtare, de Tirana, Albania.

image.png

Senesi contó como tomó la decisión de jugar para Argentina

"Para mí es un privilegio que me busquen dos selecciones que vienen haciendo las cosas bien", expresó Senesi.

"Que Italia no vaya al Mundial es una pena para el fútbol porque son los últimos campeones de Europa y Argentina está haciendo las cosas bien, está andando bien, y es el último campeón de América. Cuando recibí los llamados me senté con mi familia y los escuché a ellos, pero la realidad es que siempre, desde chico, sueño con jugar con la Selección Argentina", contó el defensor.

"Hace un año que vengo acostándome pensando en tener mi chance. Y entonces, cada vez que pensaba qué hacer, lo primero que se me venía a la cabeza era Argentina, por lo que no tuve tanta duda. En todo momento fue más el sentimiento de querer jugar para mí país", cerró el entrerriano.