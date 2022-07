Martín Palermo en el Líbero versus: su peor momento, su relación con Riquelme y muchas anécdotas

Martín Palermo y el Líbero versus: cómo está su relación con Juan Román Riquelme

En primer lugar, Martín se refirió al extraño festejo de su gol 219, con el que se transformó en el máximo goleador de la historia de Boca, y el no abrazo con Riquelme. "El momento de ese festejo de gol fue incómodo porque no lo pude festejar con él y abrazarme con cada uno de ellos en ese momento, no solamente con Román. Teníamos distintas formas de pensar, no llegamos a tener una tener una relación de amistad como la que tuve y sigo teniendo con Guillermo y Gustavo (Barros Schelotto), con el Pato (Abbondanzieri) con Cagna y ciertos jugadores con los que mantengo un contacto más fluído de encontraros y vernos", afirmó Palermo.