"Cuando quedé con el pase en mi poder no hablé con nadie de River, jamás tuve una oferta. Quizás el club en ese momento no necesitaba de un jugador como yo, en ese momento no se dio, pero obviamente me encantaría volver a River en algún momento", agregó Camilo.

Mayada no guardó elogios para el Muñeco, su ex DT: "Gallardo es polifuncional, está encima del jugador en el momento indicado. En la victoria siempre está corrigiendo, para que la dinámica siga, eso es lo que lo mantuvo en ese éxito. Es sensible cuando tiene que serlo y cuando tiene que ser duro, toma decisiones duras y es frontal. Cuando ganábamos y corregía cosas lo hacía para rozar la perfección. La exigencia que él tiene está por encima de la media y lo demuestra en estos ocho años que está en el club, siempre busca mejorar y así creció River de la mano de él".

Y amplió: "Marcelo cada vez agiganta más su figura, no solo en el fútbol, sino a nivel mundial. Ya es reconocido en Europa, en River generó algo increíble, con la gente, los directivos y los jugadores. Una comunión entre todos que hace que River esté en lo más alto".