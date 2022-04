El partido ante Venezuela le permitió reencontrarse con su maestro: José Pekerman. Aimar recordó lo que hablaron en La Bombonera: "José nos felicitó por la situación actual y por lo logrado. Fue muy lindo el gesto, no me extrañó para nada. 'Qué lindo pibe', me dijo. Sé desde dónde lo dice. Yo le agradezco no el montón de cosas futbolísticas sino algo que le cuento a los chicos de juveniles: una vez me vio tan triste con mis 15 años que me llevó a cenar y a dormir con su familia. Entonces le agradecí ese gesto. Fue un abrazo enorme. Me encantó verlo".

Aimar y las mejores frases en el podcast La Selecta