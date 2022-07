Pep Guardiola y una tremenda frase sobre Julián Álvarez

Embed

Y agregó: "Ya se ha adaptado, en América demostró que se había adaptado. Los entrenos que vimos antes de viajar a Estados Unidos ya se vio. Necesitó dos medias tardes. Ya lo ha hecho. Los buenos no necesitan tiempo, los buenos se adaptan rápido, se ajustan, entiende rápido, el fútbol es universal, el que sabe jugar, sabe jugar, el que es goleador, es goleador en Argentina como en Inglaterra, el que es pillo, es pillo en Argentina y aquí. Que lo haga bien o mal, quién lo sabe, pero el tema de adaptación en el campo ya lo tiene".

Le consultaron sobre si Julián Álvarez continuará en el plantel y Guardiola fue mucho más allá: "Creo que ha sido un fichaje extraordinario, que va a estar muchos años aquí. Se va a quedar y nos va a ayudar mucho porque puede jugar centrado o en posiciones más laterales".

Pep no descartó en la charla que Álvarez pueda acompañar a Erling Haaland: "Sí, puede ser complementario. Si jugamos con extremos muy abiertos lo veo difícil, cuando jugamos con extremos más cerrado él puede adaptarse, no tengo ninguna duda".

Pep Guardiola halagó a Marcelo Gallardo: "Vamos a aprovechar el trabajo suyo con River"

El ex entrenador del Barcelona y el Bayern Munich después se dedicó a alabar al Muñeco Gallardo: "Yo creo que todo el trabajo de Marcelo Gallardo con River lo vamos a aprovechar y ojalá podamos añadirle algunas cosas a su juego, a entenderlo de otra manera y que pueda ir creciendo y que sea feliz. La gente nueva viene del otro lado del charco y a veces cuesta adaptarse. Queremos que se encuentre bien, se adapte bien y yo creo que así será”.

El guiño de Guardiola fue para Gallardo pero principalmente para River, que recibió a Julián con los brazos abiertos cuando apenas era un niño, forjó su fútbol y lo catapultó al Viejo Continente: “Julián vino de un equipo grande. Y el equipo grande, sea River o Boca, tiene siempre exigencias. Tienes que ganar, ganar y ganar... Esas cosas se van inoculando en la cabeza y el alma del jugador. Yo le agradezco a River por la formación que le ha dado. Uno compra también esto, no solo las calidades sino la mentalidad que tiene un equipo grande que no vale perder. Por eso uno se tiene que rebelar cuando las cosas no van bien y estoy seguro de que Julián tiene esto”.

Pep Guardiola y el Kun Agüero: "Es imposible reemplazarlo"

El entrenador habló sobre el retiro del Kun Agüero: "Es imposible reemplazarlo. Lo que somos ahora como club gran parte es por él. El gol de Sergio (en la primera Premier ganada por el City) generó una emoción increíble. Más allá de los números, su legado dentro del vestuario y en el campo es insuperable. Ha estado muchos años y tiene los mejores números. Es nuestra leyenda".